Ancora sulla biodinamica

Cari amici,

la mia difesa laica e razionale degli operatori agricoli amanti dell’agricoltura biodinamica ha creato una serie di risposte che non mi aspettavo e che considero di una totale inumanità. Ma davvero si ha paura di un rito che prevede, tra l’altro, la collocazione nel terreno di un corno di vacca primipara riempita di letame? Che danno può fare per giustificare una reazione così violenta? Che danno può fare lo spruzzamento di acqua cosiddetta benedetta a un bambino ancora in fasce perché possa accedere a un presunto paradiso? Non vedo senatrici Cattaneo all’attacco spada in pugno. Che danno può fare la preghierina della notte che le nonne ci hanno sempre insegnato? O piegarsi a terra a pregare Allah in direzione de La Mecca? O far venire il prete a benedire la casa in cui viviamo? O toccarsi i cabbasisi quando si parla di morte? O inginocchiarsi di fronte al sangue di san Gennaro quando si scioglie? O fare le corna con le dita per augurarsi che qualcosa di dannoso non succeda? Perché tanta ferocia contro convinzioni che riguardano la sfera intima e spirituale di ogni persona? E come mai tutte queste orribili pratiche denunciate da Elena Cattaneo non sono state evidenziate e messe alla stregua di altri delitti civili nella Carta Costituzionale? O è la solita reazione isterica violenta e disumana di chi sublima la sua invidia personale verso il mondo in un generale vaffanculo a supposti radical chic? Non ne posso più. Ripeto: non credo per nulla alle pratiche più o meno esoteriche della biodinamica ma lotterò fino alla morte, parafrasando forse Voltaire, perché loro le possano liberamente fare. Inquinano il territorio? No. Danneggiano l’ambiente in altro modo? No. Aggiungono elementi estranei alla genetica vegetale? No. Al contrario sono molto attenti ad una pratica biologica riconosciuta da tutti. E in più, come ho sempre detto, i prodotti sono di alta qualità. Sono troppo costosi? Forse ma il tutto dipende dal valore dei nostri stipendi e dal costo del lavoro della manodopera. Preoccupiamoci anche di quelli che costano troppo poco al dettaglio per essere buoni e giusti come dicono di essere.

Per tutto questo l’attacco cui vengono sottoposti ha per me la caratteristica di un pogrom, di una persecuzione ideologica inaccettabile, soprattutto se promossa da una che è stata nominata Senatrice della Repubblica. A riprova di questo leggetevi quanto scrive il signor Defez su La Stampa di oggi. Cose da non credersi. Arriva perfino a incolpare Carlin Petrini di aver inquinato l’atmosfera invitando agli eventi di Terra Madre a Torino contadini di tutto il mondo per discutere del nostro futuro, come se in Cornovaglia fossero andati tutti o in bicicletta o in barca a vela. Mah.

Sergio

Tra mistificazione e truffa, la beffa dell’agricoltura biodinamica

Il fondatore di Slow Food Carlin Petrini su La Stampa del 14 giugno se la prende con gli scienziati che «sono poco inclini al dialogo e con la certezza di essere in possesso della verità assoluta». Il tutto per blindare la legge che equipara le procedure esoteriche del biodinamico al biologico. Ma la scienza non ha mai certezze su nulla, dice cosa è più probabile che accada, sono le sette politico-religiose ad avere certezze assolute.

Soprattutto non si capisce l’accusa di avversare il Ddl 988 sull’agricoltura biologica, quando noi protestiamo e continueremo a strillare ai quattro venti la nostra indignazione, solo contro il biodinamico. Quando dico «noi», intendo cittadini e scienziati come Cinzia Caporale, Alberto Mantovani, Giuseppe Remuzzi, Giorgio Parisi, Vittorino Andreoli, Antonella Viola, Giorgio Cantelli Forti e 34mila persone, tra cui gli scienziati all’estero di Airi (Associazione internazionale ricercatori italiani), che hanno firmato la «Petizione sullo stato giuridico dell’Agricoltura Biodinamica in Italia».

Basterebbe rimuovere la parola biodinamico dal Decreto legge 988 in discussione e nel giro di 15 giorni il decreto può passare in sede legislativa nelle Commissioni di Camera e Senato senza passare per l’Aula. Invece no, si preferisce una difesa ottusa e mistificatoria di una pratica che usa parti di animali riempiti di vegetali e irradiati da fumose energie cosmiche per propiziare riti esoterici che nulla hanno a che vedere con l’agricoltura biologica.

Il biologico ha un disciplinare europeo dal 1991, il biodinamico non ha nessun disciplinare, né in Europa né in Italia. Chi dice che esiste un disciplinare biodinamico europeo mente. Anzi, solo Demeter International può certificare la definizione di Agricoltura Biodinamica, visto che ne detiene il marchio registrato: autorizzare il biodinamico per legge sarebbe una privatizzazione dei sostegni all’agricoltura pagati dalle tasse dei cittadini elargiti ad una entità tedesca che non deve depositare bilanci.

Ma Carlin Petrini ci dipinge come i difensori dei veleni nel piatto, solo perché non guarda nel suo piatto. La sua organizzazione per decenni ha organizzato Terra Madre, una fiera internazionale dell’agricoltura dei Paesi meno fortunati (o forse più fortunati, secondo chi guarda?) che faceva arrivare a Torino contadini da quattro angoli del pianeta. Non a piedi, non in barca a vela, ma pagando loro biglietti aerei. A migliaia di contadini. Se volessimo fare il bilancio in termini di emissioni di gas serra per Terra Madre ci sarebbe da far impallidire le centrali a carbone, ma erano altri tempi e far arrivare migliaia di persone consumando tonnellate di kerosene era considerato meritevole.

Greta non era ancora arrivata a ricordare a tutti, soprattutto a chi difende i riti magici, che lei non ha soluzioni, ma dice «ascoltate gli scienziati». E sono decenni che gli scienziati dicono che i viaggi aerei emettono fiumi di gas serra. Analogamente, all’uscita dal secondo conflitto mondiale il mondo aveva fame, l’Europa aveva morti per fame. Serviva produrre e dare cibo a miliardi di persone. Eravamo poco più di 2 miliardi ora siamo oltre 7 miliardi e, soprattutto grazie alla Rivoluzione Verde, tanto criticata oggi da Petrini, abbiamo sfamato l’Europa e salvato dalla morte per fame miliardi di vite umane dal Messico all’India. Le persone a grave rischio denutrizione sono scese dal 37 per cento della popolazione mondiale a poco più del 10 per cento secondo i dati Fao e di certo non con l’agricoltura biodinamica.

Facile ora, con la pancia piena e sorseggiando un raffinato vino di un terroir, criticare quel modello agricolo che di certo ha usato troppi agrofarmaci e che già oggi ne usa forse un decimo di allora. Non sorprende che Petrini non faccia autocritica sulle emissioni inquinanti della sua Terra Matrigna. Si tende spesso a guardare il pelo nell’occhio del vicino, illudendosi che le energie cosmiche del biodinamico facciano evaporare le travi che ci rendono orbi. —

Roberto Defez, La Stampa, 16 giugno 2021

* Membro dell’Accademia Nazionale dell’Agricoltura

