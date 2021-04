Il Covid che non fa più notizia

Ieri 467 morti. Ma non fa più notizia. Oggi ho mandato il mio abbraccio a Giorgio Airaudo, amico e compagno in anni lontani quando entrambi militavamo nella federazione giovanile del Pci, poi deputato della sinistra e ora tornato alla sua passione sindacale nella Fiom piemontese. Giorni fa aveva raccontato la morte del padre, ultraottantenne senza vaccino, ieri se ne è andata anche la madre nella stessa condizione. Sempre nei giorni scorsi a denunciare il trattamento riservato a chi per età e condizioni di salute è più fragile era stato Michele Salvati sulle colonne del Corriere della Sera. Persone diverse, ceti diversi, mondi diversi, accomunati dalla ferita più profonda alla nostra civiltà. Vaccini usati come merce di scambio, pressioni lobbistiche di corporazioni senz’altro motivo per avere precedenza che il loro potere.