La destra ha scoperto il Quirinale

Matteo Salvini ritiene che il suo ruolo, in qualunque momento e qualunque sia la situazione, sia quello di capo dell’opposizione e deve svolgerlo contestando tutto ciò che fa il presidente del Consiglio. Il quale avrebbe il torto di non fare quel che lui dice.

Per la verità, Conte ha ricevuto Salvini e Meloni e ritengo che conosca le cose che sostiene il capo della Lega. Sia chiaro, io penso che questa situazione imponga a tutti di cercare il massimo di unità: il presidente del Consiglio deve ascoltare anche l’opposizione ,ma le decisioni sul da farsi le deve assumere lui.

In questi giorni Salvini, e anche Meloni, hanno scoperto che c’è il Quirinale. Il suo inquilino Mattarella, che era stato sempre vituperato dalla destra (basta legge i giornali pro-Lega “La Verità” e “Libero”) è diventato il riferimento di Salvini. Al presidente della Repubblica Salvini si rivolge continuamente pensando che Mattarella si metta a sculacciare il capo del governo. Miserie.

Non posso e non voglio dare consigli a Salvini. Ma farebbe bene a stare a casa, con la sua fidanzatina. Del resto, i due presidenti regionali della Lega, Zaia in Veneto e Fontana in Lombardia, sono in continuo dialogo, critico, con il governo di Roma. E questo può bastare anche perché in questo caso sono in discussione scelte che riguardano milioni di cittadini che vivono con grande preoccupazione ed amarezza queste giornate. Un dialogo anche critico è giusto e forse necessario; ma nel quadro di una comune responsabilità e della massima collaborazione. È quel che Salvini non capisce o non vuole capire.

Emanuele Macaluso, EM.MA in corsivo, 23 marzo 2020