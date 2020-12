Sempre a proposito di intellettuali

Il pezzo di Antonio De Matteo a cui Gerardo Vespucci e Antonio Mele si riferiscono si trova tra i commenti al post che trovate cliccando qui.

Caro Sergio,

ho apprezzato la decisione di avviare una discussione sul ruolo degli intellettuali, proponendo, nell’ultimo post, l’intervento che l’amico (compagno?) Antonio De Matteo, di Milano, ha proposto nel muovere alcune critiche “agli intellettuali che non capisco”: credo che il suo scritto, che ho letto con attenzione, sia opportuno, sebbene può apparire alquanto impetuoso il tono usato e che tu, opportunamente, hai stigmatizzato.

Prima di entrare in argomento, è bene dire che Antonio De Matteo, a mio avviso, è caduto in una tipica trappola logica, poiché per contestare l’attuale ruolo degli intellettuali “di fama”, mettendone in dubbio l’efficacia, ridotta a retorica, non propone altro che una bella analisi intellettualistica!

Ciò nonostante, caro Sergio, ti inviterei a non lasciar cadere la discussione, magari seppellendola con giudizi definitivi, per quanto giusti possano essere: anzi, colgo l’occasione di consigliare la lettura di un libro datato, La crisi della ragione – A cura di Aldo Gargani – G. Einaudi, 1979, con diversi saggi di intellettuali di fama, ma che considero ancora oggi, di forte attualità.

In particolare, mi piace segnalare il saggio di Vittorio Strada Interpretare e trasformare.

In esso l’autore capovolge l’XI tesi di Marx su Feuerbach e ricorda che se è vero che bisogna cambiare il mondo non limitandosi ad interpretarlo in vari modi, è ancora più urgente conoscere il “nuovo mondo”, per poterlo cambiare!

E questo, lo dico sommessamente a Antonio De Matteo, è esattamente il ruolo riservato agli intellettuali da sempre, ma per restare sul “nostro terreno” materialista ossia scientifico, in particolare da Gramsci, secondo cui non c’è attività umana da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale. Non si può separare l’homo faber dall’homo sapiens perché, al di fuori della sua professione specifica, ognuno è a suo modo «un filosofo, un artista, un uomo di gusto, partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta morale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare» (Quaderni dal carcere)

Sempre nei Quaderni, mai troppo letti, Gramsci afferma: «Occorre distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia alcunché di molto difficile per il fatto che essa è l’attività intellettuale propria di una determinata categoria di scienziati specialisti o di filosofi professionali e sistematici. Occorre piuttosto dimostrare preliminarmente che tutti gli uomini sono “filosofi”, definendo i limiti e i caratteri di questa “filosofia spontanea”. Tutti sono filosofi, sia pure a modo loro, inconsapevolmente, perché anche solo nella minima manifestazione di una qualsiasi attività intellettuale, il “linguaggio”, è contenuta una determinata concezione del mondo».

Ed ancora: «Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali (così, perché può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si cucisca uno strappo della giacca, non si dirà che tutti sono cuochi e sarti).

Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della funzione intellettuale, si formano in connessione con tutti i gruppi sociali ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante».

Caro Sergio, e caro Antonio De Matteo, a questo punto è giusto chiedersi: a chi parlano questi intellettuali di professione?

Non è che a partire dal 1980 costoro si siano talmente separati dalla società, rifugiandosi in quella Torre d’avorio in auge nel Medievale, fino a toccare, essi, l’apogeo dell’individualismo?

Magari anche autocompiaciuti della propria superiorità/ oscurità, al punto che la dura requisitoria di Antonio De Matteo ne esca giustificata? : continuano dal loro pulpito a predicare indisturbati, e forse protetti dal Padreterno, teorie per il popolo incomprensibile e non traducibili in pratica.

La discussione andrebbe per le lunghe, e quindi, per andare alle conclusioni, riassumo il mio pensiero: fino agli anni ’80 gli intellettuali di sinistra erano in grado di comprendere la realtà ed indicare soluzioni di sintesi che erano maggioritarie nel paese, quindi egemoniche: le grandi battaglie di avanzata della civiltà, dallo Statuto dei Lavoratori, al Sistema Sanitario Nazionale, dalla Scuola Pubblica, al Divorzio ed all’Aborto (1981) furono, infatti, il risultato di queste idee collettive.

Dagli anni ’80 le ideologie dell’impegno non trovarono più intellettuali capaci di rappresentarle con argomenti propulsivi, complice anche la crisi delle grandi ideologie socialiste e comuniste.

La nascita delle televisioni libere, il craxismo [ che in teoria diceva di contrapporre Proudhon a Marx, ma in realtà mirava a colpire l’egemonia culturale del PCI] e l’ingresso di Berlusconi con le sue TV fecero il resto: piano piano, ad una generazione dell’impegno si sostituì una del disimpegno.

L’esaltazione di belle donne, la pubblicità spinta, una informazione ridotta a pettegolezzo, il cinema di cassetta comprato a poco prezzo dagli USA hanno minato l’intelletto ( caro Antonio!) degli italiani che oggi si scoprono privi di una cultura scientifica, [ mi dispiace, Antonio, ma la tecnica è un semplice prodotto di secondo piano della Scienza, che, invece, è cultura, processo intellettuale totale, ricca di sapere umanistico e che rimane estranea alla visione del mondo della metà ed oltre degli italiani!!).

Oggi, purtroppo, gli intellettuali ancora in auge, magari impegnati a loro modo, non riescono più a trovare il filo rosso della Storia, balbettano, un poco perché non è facile [ i problemi indicati, come quelli dell’immigrazione sono troppo grandi per una mente sola!], ma anche perché i grandi intellettuali italiani, ancora in circolazione, oscillano tra un sapere tecnico pratico di breve durata ed un sapere giuridico letterario, vacuo: manca la cultura con al centro la Scienza, ed è questo il vero problema del futuro, dalla cui soluzione verrà l’egemonia culturale, non solo in Italia, ma nell’intero Occidente dei prossimi anni!

Grazie, se siete arrivati fin qua!

Gerardo Vespucci

Brutta bestia – sempre, e comunque – l’arroganza. Bruttissima (scusate la schiettezza) anche l’immagine di un “intellettuale” sui generis, che scredita gli intellettuali, fornendo talune motivazioni le quali, involontariamente o non, rasentano con evidente ostilità un qualunquistico per non dire irrispettoso ‘umorismo’ di genere. Vedi, per citarne una, la retorica quanto semplicistica confessione dell’Autore medesimo, che allega scuse «…per la mia poca conoscenza e spesso avversità nei confronti degli intellettuali». (“Excusatio non petita accusatio manifesta”… chioserebbero i Padri latini). E dunque, come fa, il signor Critico del Costume, a giudicare, sulla semplicistica base di un’auto-confessata ed esplicita “poca conoscenza”?!

Che ci siano intellettuali di “boriosa vanità” (analoga, forse, a quella in cui lo stesso anti-intellettuale sembrerebbe scivolare) nessuno può escluderlo; e tuttavia, l’intento di voler censurare indistintamente un’intera categoria, appare scarsamente sereno e deontologico.

Tanto più che il puntuto osservatore, con l’indice altezzosamente eretto, non sembra dare un’immagine di sé serenamente critica, propositiva, edificante.

La dialettica, il dibattito, il confronto o contrasto d’idee e di convinzioni dissimili/opposte è benefico sempre. Purché si svolga “ad armi pari”. Lealmente. Ragionevolmente. Costruttivamente. Con serietà, rispetto e beneficio per tutti.

Criticare e censurare “per partito preso o per luoghi comuni”, acquisendo e sostenendo convinzioni traballanti e incerte è, ovviamente, l’esatto controsenso della “buona ragione”.

Con serenità e amicizia.

Antonio Mele ‘Melanton’

