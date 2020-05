Un secolo di automobili – Ernesto Trotta

Un Trotta informato e concreto, molto utile.

Sergio

In questi giorni s’è fatto un gran parlare (e ancora se ne farà) del prestito triennale di oltre sei miliardi di euro chiesto da FCA Italia (ex Fiat) alla banca Intesa Sanpaolo e garantito dallo Stato italiano, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio. Una bella rimpatriata tardo-ideologica, che pare uscita pari pari dai giornali del secolo scorso.

Visto che nella mia vita professionale ho fatto automobili per quasi trent’anni (contribuito a fare, perché è un gran lavoro di squadra…) non posso trattenermi dal mettere in fila qualche considerazione sul prodotto, all’inizio del terzo decennio del nuovo millennio (come passa il tempo …!).

L’automobile come prodotto industriale ha poco più di cent’anni e non è esagerato dire che quell’industria ha segnato la storia di tutto il secolo scorso. In quell’industria si sono sperimentati modelli di progettazione, di produzione, di relazioni industriali, di relazioni sociali, una vera fucina del mondo moderno.

Lì è nato il fordismo, ovvero la catena di montaggio, il lavoro parcellizzato e alienante, un modello di fabbrica basato su rigide gerarchie e metodologie, insieme ad un modello di società basato sul consumo.

Lì è anche nata l’emancipazione della classe operaia, la presa di coscienza dei diritti dei lavoratori, il sindacato, lotte epiche ed epocali, …

Di quel prodotto oggi è rimasto ben poco: giusto le quattro ruote con pneumatici, un motore (a scoppio, ancora per un po’…), i sedili, un volante. Per il resto oggi l’automobile è tutt’altra cosa, e domani sarà ben altro ancora.

Anche l’idea, come simbolo del Novecento, è cambiata. Dalla Ford T (di ogni colore, purché nera, diceva Henry Ford), basica e rudimentale, alle favolose berline e fuoriserie degli anni Venti e Trenta, ma anche le più accessibili Balilla e Topolino, o la rivoluzionaria Citroen Traction Avant, con i due galloni sulla calandra; dalla Seicento, simbolo della rinascita del dopoguerra, alle vetture mitiche degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta, griffate dai grandi designer. E poi l’alta tecnologia delle auto moderne, i vincoli sempre più stringenti per la sicurezza, le emissioni, i consumi.

Per lunghissimi anni l’automobile è stata un prodotto davvero unico: univa alla complessità tecnologica sempre crescente la complessità industriale della produzione di grande serie, ma anche l’essere vissuta con una forte componente emozionale, ben al di là delle caratteristiche tecniche. Un’automobile si sceglieva come un oggetto personale, come un vestito, o un gioiello, ma dentro nascondeva il meglio della scienza e della tecnologia di un secolo. Nessun altro prodotto ha avuto una tale bizzarra combinazione di tecnica e sentimento.

Certo, un Airbus è tecnicamente più complicato, ma se ne producono qualche centinaio all’anno e vengono scelti professionalmente con gare e trattative riservate a personale specializzato.

Un vestito deve descrivere la nostra personalità, deve piacere, deve calzare a pennello, ma poi sei mesi dopo esce un altro modello, la moda gira, e il prodotto è relativamente semplice da fare…

Un’automobile è tutto insieme: è sempre più complicata, viene prodotta a centinaia (o migliaia) al giorno, tutte uguali ma in realtà tutte diverse, in fabbriche dalla logistica raffinatissima, con tecnologie sempre più sofisticate (altro che catena di montaggio fordista …!), epperò viene scelta solo se “piace”, se ci caratterizza, se evoca, se fa sognare. Chi comprerebbe un’auto brutta, o goffa, o non evocativa di alcunché, se non a fronte di fortissimi incentivi economici promozionali (se insomma non te la tirano dietro…)?

Inoltre, per sviluppare un’auto nuova ci vogliono almeno due o tre anni (una volta ne servivano cinque o sei), bisogna investire capitali ingentissimi, un errore di prodotto lo si paga per anni, e a volte è esiziale. Insomma, fare automobili è diventato via via un mestiere tremendamente difficile, certo molto remunerativo, se va tutto bene, ma anche molto rischioso. Questo spiega perché le case automobilistiche sono poche, tutte molto grandi e con le spalle molto larghe (e se non sono così, si aggregano tra di loro).

Ho personalmente vissuto il passaggio dalle utilitarie degli anni Settanta, molto leggere, molto inquinanti, molto poco sicure e confortevoli, ai modelli del nuovo millennio che, con lo stesso consumo e solo una piccolissima frazione delle emissioni inquinanti (a parte la CO2), portano a spasso il triplo dei chili, resi necessari per garantire comfort e sicurezza. E i numeri parlano chiaro: nel 1970 morirono per incidenti stradali oltre 11.000 persone con un circolante di 11 milioni; nel 2018 i decessi sono stati 3.300 con un parco di 44 milioni. Sempre troppi, ma davvero tanti di meno.

Ora è tutto diverso e lo sarà sempre più, per vari motivi: i vincoli tecnici fanno sì che le vetture si assomiglino tutte, quindi, la caratterizzazione di una volta va a farsi benedire; i costi, e di conseguenza i prezzi di vendita, crescono con la complessità del prodotto (meno, ma crescono), facendo sì che l’acquisto vero e proprio sia sempre meno appetibile; cresce l’idea di pagare l’uso e non la proprietà, con una rata mensile o addirittura al momento dell’utilizzo; si rompe il legame affettivo, emozionale col prodotto, si privilegia il valore d’uso. Inoltre, ci sono le limitazioni a circolare nelle città, i problemi di parcheggio, i costi fissi, tutto converge sulla trasformazione del nostro rapporto con l’automobile da simbolo della nostra indipendenza e libertà di movimento a oggetto che deve servire per soddisfare il freddo fabbisogno di mobilità.

Per finire, la rivoluzione tecnica: i motori elettrici, che non inquinano (almeno non direttamente), la connettività, perché senza non viviamo, la flessibilità, perché non abbiamo sempre le stesse esigenze, addirittura la guida autonoma: entro, mi siedo, dico al sistema di guida dove voglio andare e l’auto mi ci porta, da sola, mentre io mi dedico ad altro. Ormai non è fantascienza, è la realtà dei prossimi (pochi) anni.

Con queste premesse e questo scenario, come si fa a non capire che tutto il business del settore sta per essere stravolto? E come si può non vedere che la faccenda del virus ha ulteriormente mischiato le carte? Da una parte ha bloccato del tutto il mercato per oltre due mesi: niente fatturato per i concessionari, niente per i produttori, niente per i fornitori, niente di niente, migliaia di posti di lavoro a rischio, enormi capitali immobilizzati sui piazzali, da smaltire in fretta perché il prodotto alla lunga si deteriora; dall’altra nuove esigenze, legate alla pericolosità sociale (affollamento) dei mezzi pubblici.

E pur con tutto questo, nessun incentivo previsto per uno svecchiamento del parco circolante, che sarebbe peraltro benedetto soprattutto per motivi ambientali, vista l’età media molto alta delle vetture in circolazione. Ci sono incentivi solo per biciclette e monopattini, e per tutti, senza distinzioni di reddito: sembra una barzelletta, ma è così. In compenso ci si indigna se FCA negozia un prestito con una primaria banca e chiede, secondo la legge, la garanzia statale, peraltro ben remunerata per l’Erario. Incredibile, vero? Vero, vero, ma vero davvero.

Riaffiora in settori della maggioranza di governo un neanche tanto larvato sentimento antindustriale, anti-automobile (ma erano anche NO-TAV, che pure è un treno), quindi anti tutto, il solito sogno bucolico della decrescita felice, oppure i padroni cattivi che minacciano i lavoratori buoni, oppure i complotti di qualche Bilderberg o forse la Spectre, Soros, Buffett, i demo-pluto-giudo-liberal-massonici e altre amenità del genere.

Qui ed ora ci sono fabbriche e posti di lavoro, competenze raffinate e radicate da un secolo, un mondo da ricostruire, che non potrà prescindere dalla mobilità, perché sono 40.000 anni che la specie umana ambisce a muoversi, liberamente: sarà meglio che affrontiamo il problema senza preconcetti, laicamente e con tanto buon senso. Il mondo si muove, che noi lo vogliamo o no. Se non ci muoviamo anche noi verremo travolti.

Vediamo di agire con criterio.

Ernesto Trotta

Mi piace: Mi piace Caricamento...