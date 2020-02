Con grande piacere metto alla vostra riflessione questo formidabile scritto del preside irpino Gerardo Vespucci, anche lui compagno da lunghissima data. La condividiate o no è un grande esempio di analisi politica sulla nostra sinistra.

Sergio

Caro Sergio, marciare divisi per colpire uniti.

stimolato dalle discussioni che hai avviato su Matteo Renzi, Michele Serra, i gonzi e via enumerando, mi sono deciso a scrivere sull’argomento di attualità politica, rischiando anche qualche posizione impopolare: ma io non ho mai frequentato porti o percorsi tranquilli, altrimenti bastava che io scegliessi la DC quando essere del PCI nei nostri paesini, democristiani fino al profondo dell’animo, era una scelta quasi da folli e irresponsabili, come mi diceva mio padre, macellaio con clienti cattolicissimi, anche se non necessariamente una Scelta di vita, alla Giorgio Amendola.

Per essere chiaro, sebbene non appartenga al mio costume politico risolvere analisi umane e politologiche con un giudizio tanto sintetico quanto superficiale: credo che Zingaretti non sia all’altezza del compito che deve affrontare!

Se avesse avuto maggiore esperienza e consapevolezza, ad esempio, non consentirebbe illazioni sul “suo” PD in merito alla candidatura De Luca, da Governatore, alla Regione Campania: non si può consentire un voto della Direzione Regionale ( per altro all’unanimità!) a favore della sua candidatura, e far credere che tale decisione può essere rovesciata a livello nazionale!

Credo che il nostro PCI lo avrebbe declassato a segretario di sezione!!!

Conoscendo un poco i protagonisti della scena napoletana, credo abbia già fatto molti danni, prima di andare a votare!!

Ora, proviamo a pensare una posizione analoga di Matteo Renzi per Bonaccini in Emilia: cosa sarebbe avvenuto? Non oso neppure pensarci!!!

Invece Renzi ha sostenuto Bonaccini, senza addirittura indicare suoi candidati: aveva capito che la posta in gioco della battaglia elettorale era la tenuta della Regione più rappresentativa della democrazia italiana, la culla della sinistra italiana ( a proposito di destra/centro/sinistra!).

E non oso pensare cosa sarebbe accaduto, sempre in Emilia, se al governo, o in posizioni non di opposizione, avessimo avuto Salvini: e a chi dare il merito, almeno “additivo” per usare un termine caro ad Umberto Eco, se non a Matteo Renzi?

Ora Renzi ha assunto un atteggiamento non comprensibile, apparentemente, ma prevedibile, per chi fa politica: non fosse altro per gli anni che egli ha ancora davanti, la sua non è la risposta uguale e contraria a quella messa in atto da un D’Alema, ad esempio!

Il vero dramma italiano, purtroppo, ha nomi che rinviano ad una sinistra post PCI che anziché elaborare un programma capace di unire tradizione e rinnovamento sull’89 – ambiente, femminismo, diritti civili, immigrazione, lavoro, giovani tassazione, scuola, ricerca sanità – si è lasciata irretire in una inutile polemica contro la Storia per dimostrare che non ci si era sbagliati ( il famoso asterisco da evitare sul simbolo del PCI), pur di non sudare nel costruire un pensiero nuovo e dirompente, capace di parlare ai giovani, senza perdere gli anziani, sedotti dal fascino del socialismo perduto!

In concreto, D’Alema non condivideva il Referendum di Renzi, come inopinatamente si chiamò, ma se fosse stato un sincero dirigente, stile vecchio PCI, avrebbe al massimo potuto organizzare comitati per il sì, magari con altre e distinte ragioni: poteva forzare alcuni aspetti e limitare alcuni rischi, indicando che di fronte a difficoltà impreviste, la democrazia sarebbe stata comunque in grado di correggersi, come scrivesti anche tu, caro Sergio.

Invece no, D’Alema aveva legato al dito semplicemente la lesa maestà alla sua persona e non rinunciò neppure a spingere sulle Cooperative e sulla CGIL, oltre che sui suoi sodali per osteggiare il Referendum, il cui esito, lo si è visto, masochisticamente ha decretato la fine di un nuovo periodo riformista, mandando a casa Renzi, e mettendo il Paese in mano a dei pazzi furiosi: nessuno ha notato, o così mi pare, che il rischio corso dalla democrazia italiana col Governo Conte1 non è stato mai sottolineato almeno con la metà della penna avvelenata che D’Alema ha usato contro Renzi.

Se Renzi volesse restituire quanto ricevuto dai compagni di viaggio di un tempo, come tanti malignamente dicono, allora davvero avremmo da temere, noi e l’Italia.

A me pare, invece, che lui voglia dire che è alla Politica che si richiama, anzi, che in tal modo sta aiutando il pensiero riformista che, in realtà, in questo Governo bisogna cercare con la lanterna: nessuna scelta controcorrente, nessuna mossa del cavallo!

Sicuramente ci sono approcci e ragionamenti diversi, ma troppo “normali”, troppo timidi, mentre il riformismo si ciba anche di parole d’ordine, di prospettive, di speranza capaci di mobilitare le coscienze: qualcuno ha capito cosa succederà a Sud non tra due anni, ma tra tre mesi, perché è di questo che dobbiamo sapere, per dare ai giovani la prospettiva di restare?

Perché non contrapporre con intelligenza al reddito di cittadinanza un bel sì al prestito d’onore ai giovani pagando gli interessi bancari per l’acquisto della prima casa, come prodromo alla creazione di una nuova famiglia e mettere fine alle culle vuote?

Perché non si dice chiaro e tondo che si aumenta di 1000 euro il mese il salario di un ricercatore italiano, sperando così davvero di mettere argine alla fuga dei cervelli?

Caro Sergio, mi ripeto: nei paesi del terremoto del ’80, quaranta anni dopo e dopo decine di migliaia di miliardi, registriamo la peggiore condizione demografica da qualche secolo! Non ci restano più i giovani neppure a pagarli, e le nuove nascite languono!

Ci vuole la scienza per guardare i dati ISTAT sulle nascite nei nostri Comuni ( ed immagino in altri dell’Appennino Meridionale!!!), ed invece il tema sembra l’isola non trovata di Gozzano di cui canta Guccini, appare, scompare!

Si dirà, lo dice Serra, che chi ha votato Renzi, anche con entusiasmo, ora è deluso.

Io non ho mai affidato a lui la mia anima: laicamente ho preso atto del suo lavoro, ho sostenuto il Referendum sapendo che nel bicameralismo perfetto si è creata una delle condizioni del dramma italiano che ha condotto all’eccesso di legislazione incomprensibile, trasformando la Repubblica fondata sul lavoro nella Repubblica fondata sugli avvocati!

Ora andremo a votare su una riduzione di parlamentari che si tradurrà nell’aumento delle difficoltà parlamentari, senza grandi utilità, col chiaro sapore populista di avere trasformato ancor di più la Politica in arte ig-nobile!

Renzi, a mio avviso, e non ci voleva lo zingaro di De Gregori, ha preso atto semplicemente che nel PD non ci sono troppi spazi di agibilità e se ne è andato: ha fatto bene o ha fatto male? Dipende!

Da cosa? Da ciò che i leader sapranno fare!

Se io fossi Zingaretti prenderei atto che Italia Viva non è il PD con altro nome, ma un altro Partito con la dignità di altri, compresi i 5 stelle!

Ed allora?

Allora io convocherei Renzi, assumerei i suoi temi, li analizzerei e farei un accordo strategico.

Sul piano tattico si dovrebbe recuperare la sapienza democristiana che pure seppe reggere alcuni decenni dopo la guerra: marciare divisi per colpire uniti.

Perché delle due l’una: o le proposte sono condivisibili o non lo sono!

Se lo sono, ma non sono propizi i tempi, allora il problema è anche dei 5 stelle, che devono cominciare a dire dei si, non solo i loro no di comodo perniciosi per l’Italia, e altrimenti si assumono essi la responsabilità di interrompere la legislatura: cosa che non faranno mai!!!

Forse semplifico, ma ho paura che altri stiano portando Zingaretti a sbattere ( gli dei non vogliano accecare qualcuno in Toscana!!) semplicemente perché si è convinto che ora o mai più vendicare D’Alema è possibile, e Bettini è uomo d’onore!

Scusami, caro Sergio, ma mi rimproveri di non farmi sentire

Gerardo

